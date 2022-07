F1: Carlos Sainz Jr. consegue “três em um” em Silverstone

Pole position, volta mais rápida e vitória na corrida. Foi um fim-de-semana perfeito para Carlos Sainz Jr. (Ferrari) no Grande Prémio (GP) da Grã-Bretanha em Fórmula 1, neste domingo. Numa corrida que começou com largo atraso, devido a um acidente aparatoso, o espanhol conseguiu o primeiro triunfo da carreira, 150 tentativas depois.

No segundo lugar da prova terminou Sergio Pérez (Red Bull), ele que na sexta volta rodava em 17.º lugar e aproveitou a entrada do safety car para ir recuperando posições. No último lugar do pódio ficou Lewis Hamilton (Mercedes) - foi o 10.º consecutivo em “casa” -, que a três voltas do final ultrapassou Charles Leclerc (Ferrari), num despique entusiasmante.

No Mundial de pilotos, Leclerc reduziu ligeiramente a diferença face a Max Verstappen (Red Bull), que não foi além do sétimo posto em Inglaterra - o neerlandês (181 pontos) tem agora uma vantagem de 43 pontos sobre o monegasco. Entre os dois, no segundo posto, está Sergio Pérez, com 147.

Neste fim-de-semana em Silverstone, o circuito bateu também o recorde de assistência (estima-se mais de 400 mil espectadores ao longo dos últimos três dias), facto enaltecido por um Lewis Hamilton satisfeito com o resultado na corrida, mas consciente de que há muito trabalho pela frente para recuperar terreno face à concorrência.