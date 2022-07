Benfica volta a bater Sporting e conquista Taça no hóquei feminino

Naquele que foi o terceiro jogo entre os dois rivais no período de menos de duas semanas, a equipa feminina do Benfica voltou a vencer o Sporting e conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins. No Seixal, as “águias” levaram a melhor por 3-1 e arrecadaram o troféu pela oitava vez - e os oito triunfos foram consecutivos.

“Cata” Flores, que já tinha sido decisiva no jogo do título (triunfo por 3-2 com reviravolta), inaugurou o marcador logo nos primeiros minutos, tendo o Sporting respondido por Inês Vieira, já depois de ter desperdiçado um livre directo. Antes do intervalo, a pouco mais de um minuto do apito, Maria Sofia Silva fez o 2-1 para o Benfica.

No segundo tempo, as “águias” mostraram grande segurança a defender e chegaram ao 3-1 por Marlene Sousa, numa jogada de insistência. O Benfica ainda poderia ter ampliado a diferença, mas o resultado já não se alterou até ao fim.

Foi a oitava “dobradinha” das “encarnadas”, que assim passam a comandar, de forma isolada, o palmarés da Taça de Portugal, com mais um troféu do que o CD Nortecoope, que conseguiu sete Taças entre 1996 e 2005.