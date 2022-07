Acidente aparatoso atrasa GP de Fórmula 1 em Silverstone

Embate na recta da partida envolveu quatro monolugares, com o Alfa Romeo de Guanyu Zhou a ser projectado para lá do muro de pneus.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 começou com um acidente aparatoso, a envolver quatro monolugares, que gerou a exibição da bandeira vermelha logo na primeira volta. Depois de um período de grande apreensão, chegou a informação de que o piloto chinês Guanyu Zhou saiu ileso da ocorrência.

O Alfa Romeo de Zhou foi o carro mais afectado pelo acidente que envolveu também George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Logo no arranque, que Max Verstappen (Red Bull) aproveitou para ultrapassar Carlos Sainz (Ferrari) e saltar para a liderança, um contacto entre os quatro monolugares terminou com o Alfa Romeo a sair disparado em direcção ao muro de pneus.

Agora que sabemos que está tudo bem, o acidente fortíssimo envolvendo o Guanyu Zhou. #formula1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/UJ7ykzpXI7 — Alanis (@alanisnettosec) July 3, 2022

O embate directo no separador parecia inevitável, mas o contacto com a gravilha, já com o monolugar capotado, acabou por projectá-lo para lá do muro, batendo na rede de protecção e ficando imobilizado da parte de fora da pista, junto de uma das bancadas.

Segundo informações adiantadas pela direcção da corrida, Guanyu Zhou foi retirado do monolugar aparentemente ileso, tendo as primeiras observações realizadas no centro médico de Silverstone sido positivas. O piloto chinês está consciente e aparentemente bem, tal como Alex Albon, cujo Williams sofreu também um forte impacto na parede ainda na recta da partida.

Os dois pilotos estão, naturalmente, de fora da corrida, que deverá recomeçar às 15h56 minutos, com mais de 50 minutos de atraso face ao horário inicial.