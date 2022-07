Morreu o encenador britânico Peter Brook aos 97 anos

Considerado um dos grandes nomes do teatro contemporâneo, mestre de gerações, Peter Brook morreu no sábado, em Paris. Tinha 97 anos.

O encenador britânico Peter Brook morreu no sábado em Paris, aos 97 anos, onde vivia desde 1974, noticiou o jornal francês Le Monde este domingo. Considerado um dos grandes nomes do teatro contemporâneo, mestre de gerações, renovou as artes cénicas no século XX, assinando encenações célebres como Mahabharata, a adaptação do épico indiano estreada no Festival de Avignon em 1985.

“Peter Brook abriu novos horizontes à dramaturgia contemporânea, contribuindo de forma decisiva para a troca de conhecimentos entre culturas tão diversas como as da Europa, África e Ásia”, escreveu o júri do Prémio Princesa das Astúrias das Artes em 2019 quando lhe atribuiu o galardão. Nas suas encenações, de grande pureza e simplicidade, manteve-se “fiel ao seu conceito de espaço vazio”.

Em 1971, fixou residência em Paris e fundou o Centro Internacional de Investigação Teatral, actualmente designado Centro Internacional de Criação Teatral, do qual era director. “Com ele apaga-se uma das aventuras teatrais mais importantes da segunda metade do século XX, que fez do teatro um fabuloso instrumento de exploração humana”, escreveu no seu obituário o Le Monde.

Peter Brook nasceu em Londres, a 21 de Março de 1925, formou-se em Arte no Magdalen College de Oxford e fez as suas primeiras montagens — A máquina infernal (1945), de Jean Cocteau, King John (1945), de Shakespeare, e Vicious circle (1946), de Jean Paul Sartre — com apenas 20 anos de idade.

Entre 1947 e 1950, assumiu a liderança da Royal Opera House de Covent Garden (Londres), onde se destacou a sua produção da ópera de Strauss Salomé, com figurinos desenhados por Salvador Dalí, e em 1962 foi nomeado director do Royal Shakespeare Theatre (Stratford), teatro de que saiu em 1970, perante a proibição de trabalhar com actores internacionais e depois de ter apresentado as obras de Shakespeare com uma nova abordagem.

Das suas obras, que abarcam quase todos os estilos teatrais, destacam-se títulos como Medida por Medida (1950), A tempestade (1955) ou A visita (1958), além de Rei Lear (1962), The screens (1964), Marat-Sade (1964), Timon d’ Athènes (1974), A conferência dos pássaros (1976) e a ópera A tragédia de Carmen (1983).

Peter Brook, que também dirigiu ópera e cinema, trabalhou em salas de toda a Europa e em países como Índia, África do Sul e Irão, entre outros.

O épico Mahabharata, texto de Jean-Claude Carrière a partir do secular texto homónimo em sânscrito, era um espectáculo de nove horas que teve um impacto tremendo quando se estreou no Festival de Avignon. A sua influência levou o próprio Peter Brook a revisitar a obra, num espectáculo intitulado Battlefield, que pudemos ver recentemente, em 2017, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, no âmbito do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival.

O filme que o projectou como realizador foi a adaptação para o cinema do livro de William Golding O Senhor das Moscas, que Brook rodou em 1963. Mas muita da sua obra cinematográfica resultou da extensão das criações para o palco, como King Lear (1970), La Tragédie de Carmen (1983), Marat/Sade (1967), The Tragedy of Hamlet (2001) e os três tomos em que dividiu Mahabharata (1989), numa versão encurtada para a televisão.