“Tens fibra de líder”, disse Carlos Moedas a Montenegro

No seu discurso ao 40.º Congresso Nacional do PSD, Pinto Luz disse que se iniciou “um novo ciclo que já tardava no PSD”.

Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa, arrancou uma salva de palmas dos militantes do PSD logo com a primeira frase que disse quando subiu ao palco do congresso do partido: “Que bonito está o nosso PSD, que bonita está esta sala”.

O autarca mostrou estar ao lado do novo líder do PSD. “Tens fibra de líder. A tua calma, a tua capacidade de criar pontes, a tua capacidade de ouvir são únicas e tenho prova disso. E eu estou aqui para o que der e vier”, afirmou, dirigindo-se directamente ao novo líder do PSD.

Carlos Moedas lembrou o seu exemplo da vitória na câmara de Lisboa. “Ganhei há oito meses e o PS ainda não acredita”, disse, gerando risos na sala.

Antes falara o ex-candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, que vê no novo presidente do partido uma nova forma de fazer oposição.

“Ontem, iniciou-se um novo ciclo que já tardava no PSD, mas que hoje para mim é claro que abre a esperança num futuro melhor para Portugal porque um futuro melhor para Portugal também serve os interesses do PSD e dos portugueses”, afirmou Miguel Pinto Luz.

“O PSD tem de se deixar de recorrentes lutas intestinas e internas e olhar para períodos de maior perenidade, maior longevidade, no sentido de dar estabilidade às equipas, de projectar ideias, preparar programas”, defendeu.

“Portugal nunca precisou tanto de uma oposição vigilante”, disse, por seu lado, Joaquim Miranda Sarmento, candidato à liderança da bancada parlamentar e onde espera “unir e motivar” os deputados.

“O momento que o país vive é muito difícil. Apesar de ter todas as condições de governação, o Governo já mostrou que é incapaz de resolver os problemas dos portugueses e só passaram três meses”, reiterou.

O economista falou da galopante inflação (9%) que assola os portugueses, um valor que — sublinhou — “está acima da média europeia”. E deixou uma pergunta ao executivo de António Costa: “Que resposta tem o Governo para os jovens que não conseguem comprar casa?”

No entanto, as primeiras palavras de Joaquim Miranda Sarmento foram para Rui Rio, que agora deixa a liderança do partido, e para agradecer também aos milhares de portugueses que durante quatro anos deram contributos no âmbito do Conselho Estratégico Nacional do partido, que vai ser presidido por Pedro Duarte.