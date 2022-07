Para prevenção das “contingências” na Saúde

Na actual agitação à volta do caso concreto das urgências de Obstetrícia, para além dos desabafos dos que são contra este modelo de Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o querem pôr de pernas para o ar, tem havido algumas personalidades ligadas à Saúde que têm feito intervenções correctas apontando as causas e as necessidades, que são óbvias. Não é preciso inventar a roda nem fazer grandes teorias.