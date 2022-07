O Centro Hospitalar do Porto homenageou postumamente Margarida Lima

Houve e há, felizmente, exemplos de dedicação ao serviço da sociedade, nos mais variados campos das ciências, uns mais publicitados, e outros, que por opção de vida, estiveram afastados dos holofotes públicos. A prof. dra. Margarida Maria de Carvalho Lima foi um destes casos. Nascida nos Carvalhos, Pedroso, Gaia, a 21 de Junho de 1962, viria a falecer a 31 de Outubro de 2021.

O seu percurso como médica e cientista foi notável. Licenciada em 1983 no Instituto de Ciências Abel Salazar, com a melhor nota do curso, doutorou-se em 2004 em Ciências Médicas, pela Universidade do Porto. Convido o leitor a saber o que foi a vida profissional de Margarida Lima, através de http://orcid.org/0000-0001-9702.

E no passado dia 21 de Junho, o Centro Hospitalar da Universidade do Porto prestou-lhe uma simbólica e sentida homenagem, com a presença da família e de largas dezenas de seus antigos mestres, colegas e alunos, destacando o que dela foi dito pelos actuais presidente do conselho de administração do CHUP e director do Instituto de Ciências Abel Salazar, Paulo Barbosa e Henrique Cyrne de Carvalho respectivamente, e pelo director clínico do Centro Hospitalar, José Barros, que foi seu colega durante 41 anos.

E é deste, que tomo a liberdade de citar parte do que escreveu em 1 de Novembro, no dia seguinte ao falecimento de Margarida Lima. “... A melhor. Já muito doente, trabalhava como se nada fosse, sempre atenta às suas equipas, ao laboratório, aos doentes, a tudo. Recebi a sua última mensagem há poucas horas: preocupada com o meu cansaço aparente e recomendando-me cuidado. Imaginem! A ‘Gi’ deixou marcas indeléveis em toda a gente, enriqueceu o património imaterial do hospital e da ciência universal.”

Margarida Lima foi premiada pela Sociedade Ibérica de Citometria, Fundação Gulbenkian, Sociedade Portuguesa de Hematologia, Excelência em Imunologia Prof. Arala Chaves, Sociedade Portuguesa de Dermatologia e de Investigação no Hospital de Santo António, tendo, em 2013, sido referida na imprensa pela identificação de dois novos tipos de Leucemia.

Como tive o privilégio de conhecer Margarida Lima, deixo o meu testemunho, esperando que a sua vida dedicada à Ciência, possa, mesmo que postumamente, ter o reconhecimento da sociedade a quem tanto deu.

Manuel Cruz, Canelas

Expectativa no congresso do PSD

A expectativa que tal como eu muitos milhares de portugueses tem no congresso do PSD após o “inverno Rui Rio”, que por teimosia e falta de estratégias claras afundou o PSD, deixando de ser alternativa de poder.

Esperando que em vez de só malhar no PS e Governo, sejam apresentadas moções/propostas das acções do partido demonstrando no que se vai distinguir do PS e da IL e que se vai distanciar do Chega, recusando todo o populismo e reidentifinando-se como social-democrata, não repetindo os erros de Passos Coelho. Terá de falar para fora do partido, para os ainda votantes e para os abstencionistas, pois é aí que terá de voltar a conquistar eleitorado para poder ser alternativa autónoma para a governação do país.

António Barbosa, Porto ​

O ministro irrevogado

O recente episódio envolvendo o ministro das Obras Públicas tem suscitado muitos comentários, piadas e tudo o mais que é habitual nestas ocasiões. Na verdade, foi inconveniente o momento, pois deveria ter ocorrido um pouco mais tarde, no pino do calor, quando o país vai a banhos e os jornais têm falta de assunto (perdoe a franqueza). Todavia, o despacho revogado aponta uma nova solução operativa para um assunto adiado há meio século; e seria uma pena se se não aproveitasse, ao menos, para ponderar se aquela não deveria ser mesmo a adoptada. Quem sabe, se poupasse tempo e dinheiro...

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Oceano e/ou orla costeira?

Em contexto da Conferência dos Oceanos, Lisboa apercebe-se da riqueza e vastidão do nosso império marítimo – a Zona Económica Exclusiva (ZEE) - e os autores políticos da sua gestão negligenciada. Apesar da sua dominialidade pública, desde 1864. E cujo desígnio nacional, se debate, diariamente, com um problema arcaico e perceptível, inclusive por um míope, a erosão costeira.

O porquê desta realidade imutável? Será por inexistência de artigos/estudos científicos, desinteresse político, passividade cívica, escasso financiamento comunitário, poucos apelos internacionais? Quid iuris?

Sendo-se positivista e não se esperando por outra tempestade Hércules, empilhamento às recomendações do Grupo de Trabalho do Litoral (2014) e maquilhagens legislativas, para a consciencialização, como nação, na necessidade de adoptar políticas eficazes e inovadoras, seja para uma gestão marítima e costeira integrada, seja para o término da nossa co-dependência financeira. Em suma, um Portugal com vista para o mar.

Daniela Araújo, Braga