Incêndio na zona de Machu Picchu foi controlado

Reuters/Ministry of Culture of Peru

O incêndio que desde terça-feira lavrava dentro do Parque Arqueológico de Machu Picchu, no Peru, foi dado como controlado ao fim da tarde de sexta-feira. A cidadela inca não foi directamente afectada, mas as chamas rondaram outras ruínas do mesmo período e as autoridades estão a estudar os danos causados.

O fogo consumiu cerca de 30 hectares de pastagens e floresta nas zonas de San Antonio de Torontoy e Pampacahua, que se situam dentro do parque arqueológico mas estão ainda relativamente distantes de Machu Picchu. O parque tem à volta de 37 mil hectares e engloba mais de 60 monumentos arqueológicos.

Toda a área se caracteriza por montanhas declivosas, vegetação densa e acessos rodoviários complicados. Cerca de 70 pessoas estiveram envolvidas no combate às chamas. O autarca de Machu Picchu, Darwin Baca, anunciou que o incêndio estava controlado, mas que persistiam focos no topo dos cerros que era preciso vigiar.

A Direcção de Cultura da província de Cusco, onde se situa o parque arqueológico, informou que “pessoal especializado está a avaliar” de que forma as ruínas em Torontoy foram afectadas, assegurando também que “não existem danos” em Machu Picchu.