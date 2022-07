Nélson Veríssimo é o novo treinador de futebol do Estoril Praia

Ex-técnico do Benfica assinou um contrato válido por duas épocas e foi já oficializado pelo novo clube.

Nélson Veríssimo saiu do Benfica, há poucas semanas, com o objectivo de assumir o comando principal de uma equipa sénior, num novo projecto. Neste sábado, foi oficializado como treinador do Estoril, um dia depois de o emblema da Linha ter confirmado a saída de Bruno Pinheiro.

“Uma nova era, os mesmos objectivos. Bem-vindo, mister Nélson Veríssimo”, escreveram os responsáveis do Estoril, nas redes sociais, confirmando a chegada do técnico de 45 anos, que se desvinculou do Benfica, depois de ter orientado a equipa principal entre Dezembro de 2021 e o passado mês de Maio.

A época dos “encarnados” terminou em frustração, sem qualquer troféu conquistado, mas Nélson Veríssimo aproveitou a surpreendente saída de Bruno Pinheiro para rapidamente voltar ao activo. Com um contrato de dois anos, “herda” um Estoril que terminou a Liga 2021-22 no nono lugar, depois de ter, durante o primeiro terço do campeonato, sido uma das grandes surpresas da prova.

Veríssimo parte, assim, para uma nova etapa, depois de ter estado ligado à formação do Benfica (com a posterior subida à equipa B e a promoção a treinador principal das “águias”, na sequência da saída de Jorge Jesus) desde 2012.