Futsal: Diego Cavinato renova com o Sporting

Ala de 37 anos vai iniciar a oitava temporada com a camisola dos “leões”.

O ala Diego Cavinato, de 37 anos, renovou o contrato com o Sporting e prepara-se para cumprir a oitava época nos “leões”, revelou o clube que recentemente se sagrou campeão nacional de futsal.

“Diego Cavinato vai continuar a vestir de verde e branco. O ala de 37 anos, que já soma 22 títulos no palmarés desde que chegou a Alvalade, renovou este sábado o contrato que o liga ao Sporting Clube de Portugal”, pode ler-se na nota publicada no site do clube.

Já conquistou 23 títulos ?? de verde e branco e não quer parar por aqui! ???



Cavinato renova pelo #FutsalSCP ????

?? https://t.co/tC3YBnh0uQ pic.twitter.com/AvWF54Id4a — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) July 2, 2022

Cavinato, que já acumulou duas UEFA Futsal Champions League, cinco campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Taças da Liga, três Supertaças e três Taças de Honra, reconhece que “era difícil imaginar melhor”, mas diz que quer “sempre mais”.

“O Sporting CP já é a minha segunda pele. Sou muito agradecido a todas as pessoas do clube que me ajudaram, estar aqui é um privilégio, uma honra e, acima de tudo, uma responsabilidade”, afirmou, à Sporting TV, o internacional italiano.