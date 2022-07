Duplo ouro: Portugal domina 400m nos Jogos do Mediterrâneo

Camila Rebelo, nos 200m costas, e Leandro Ramos, no lançamento do dardo, também ganharam a prova. Daniela Campos obteve a prata no ciclismo.

Portugal é o dono e senhor dos 400m nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até dia 6 de Julho em Oran, na Argélia. Neste sábado, João Coelho, na prova masculina, e Cátia Azevedo, na feminina, conquistaram o título, num dia em que Camila Rebelo (natação) e Leandro Ramos (dardo) também contribuíram para elevar para seis o total de medalhas de ouro na competição.

No Estádio Olímpico de Oran, João Coelho, de 27 anos, fixou um recorde pessoal ao cumprir a distância em 45,41s, batendo o marroquino Hamza Dair (45,65s) e o argelino Abdennour Bendjemaa (46,06s), que fecharam o pódio.

Este recorde pessoal do atleta do Sporting, que tinha como anterior marca os 45,85s, deu o terceiro título à missão portuguesa na Argélia, igualando (nessa altura) o número de primeiros lugares conseguidos em Tarragona, na primeira participação.

Mas Cátia Azevedo, pouco depois, encarregou-se de superar essa fasquia (e Camila Rebelo ainda reforçaria a proeza, na natação). Com a melhor marca pessoal da época na distância, 51,24s, a atleta portuguesa bateu a eslovena Anita Horvat, segunda, e a italiana Virginia Troiani, terceira.

Ouro também na dardo e natação

Quem também bateu toda a concorrência, mas no lançamento do dardo, foi Leandro Ramos. O atleta do Benfica conseguiu, em Oran, um lançamento de 82,23 metros, levando a melhor sobre o egípcio Ihab Abdelrahman, cujo melhor ensaio foi de 78,51m, e o francês Felise Vahai-Sosaia, com 72,83m.

Para Leandro Ramos, de 27 anos, esta está a ser uma época de grande nível, depois de, em Maio, no evento de Doha da Liga Diamante de atletismo, ter estabelecido um novo recorde nacional da especialidade, com 84,78m.

Das piscinas argelinas Portugal guardará também boas recordações. Nos 200m costas, Camila Rebelo, de 19 anos, impôs-se, em 2m10,41s à espanhola Africa Zamorano (2m11,48s) e à turca Ekaterina Avramova (2m12,72s). Esta marca da nadadora do Louzan, de resto, representa um novo recorde nacional da distância.

No ciclismo, o dia também foi produtivo para as cores nacionais. Daniela Campos conquistou a medalha de prata na corrida de fundo, no sprint final, após 85 quilómetros. A campeã nacional de contra-relógio e de fundo cumpriu a distância em 1h58m24s, o mesmo tempo da vencedora, a italiana Barbara Guarischi, com a espanhola Sandra Alonso no terceiro posto.

Este foi o segundo pódio para a modalidade na Argélia (depois de Rafael Reis, no contra-relógio), enquanto, na prova masculina, de 147 quilómetros, o melhor corredor português foi Luís Gomes, no 19.º lugar, após um corte e uma queda, num dia de vento forte, terem deixado a selecção para trás em relação a um grupo na frente.

No total, Portugal soma agora 18 medalhas na competição (seis de ouro, sete de prata e cinco de bronze), ocupando o 9.º lugar num medalheiro liderado pela Turquia (83 medalhas).