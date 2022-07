Rui Rio: “Podia ter tido mais um bocadinho de jogo de cintura aqui e acolá”

O ainda presidente do PSD sobe esta noite ao palco da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para fazer o seu último discurso, quatro anos e quatro meses depois de ter sido eleito pelos militantes. No domingo é a vez de Luís Montenegro tomar conta do palco e dos aplausos do partido. Nessa altura, Rio já não estará entre os convidados para assistir à entronização do líder eleito do maior partido da oposição.