Crise no Governo contamina congresso do PSD

Mais de 2500 pessoas vão estar na reunião magna dos sociais-democratas no Porto.

Num congresso há muito esperado pelos sociais-democratas, uma crise política no Governo é servida de bandeja ao novo presidente do partido, Luís Montenegro. “É uma passadeira vermelha”, comenta um dirigente do PSD. Outros dizem que é pura “sorte” o novo líder ter o palco mediático nesta altura. Mas há quem contraponha outra ideia. “António Costa já conseguiu condicionar o congresso, durante dois dias não se vai falar de outra coisa”, antecipa um antigo dirigente distrital.