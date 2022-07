A arte de Costa a segurar ministros em apuros

Desde que assumiu funções, António Costa já viu vários ministros a entrarem e saírem dos seus governos. Numa primeira fase o primeiro-ministro segurou todos, mas posteriormente alguns vieram a sair do Governo. É o caso de Eduardo Cabrita, Azeredo Lopes e Constança Urbano Sousa. Uma semana depois de manter Marta Temido, apesar dos problemas que o Serviço Nacional de Saúde atravessa, Costa também segurou Pedro Nuno Santos no seguimento da polémica do aeroporto de Lisboa.