Os sociais-democratas reúnem-se esta sexta-feira em congresso. Montenegro assume o partido no domingo. De saída, Rui Rio falou com o PÚBLICO, contou como foi a chegada à liderança do PSD, partilhou as dificuldades e fez uma espécie de mea culpa pelos erros cometidos. A carreira "está feita" e um livro pode estar na forja.