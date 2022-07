Creches: da gratuitidade geral ao logro total

As soluções baseadas em crescimento da rede pública são sempre morosas, e há capacidade instalada no ensino particular e cooperativo.

No tema das creches, assistimos uma vez mais a anúncios de expansão da rede e anúncios de gratuitidade, mas falta um plano concreto e realista. As famílias precisam de organizar a sua vida para terem mais filhos, lidar com a incerteza de apoio e equilíbrio com o trabalho, as crianças devem poder beneficiar de formação e estímulos antes de entrarem no regime formal de educação, e as políticas públicas precisam de efetivamente servir os cidadãos. Pelos vistos, nenhum destes argumentos é suficiente para fazer uma política consistente e efetiva de educação e de suporte à primeira infância.