Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um ataque russo com mísseis em Odessa. No Leste da Ucrânia, as forças russas intensificaram o cerco à cidade de Lysychansk.

(Actualizado às 14h21)

► As tropas russas atacaram, esta sexta-feira, um prédio residencial e um centro recreativo em Odessa, causando 19 mortos. De acordo com o governador regional, há duas crianças entre as vítimas mortais, num momento em que as equipas de socorro já resgataram oito pessoas dos escombros. A Rússia nega o ataque.

​► O Presidente ucraniano enalteceu a vitória da defesa ucraniana frente às tropas russas na Ilha da Serpente. Volodymyr Zelensky acrescentou que a reconquista do território estratégico não significa que o inimigo não regresse, mas limita as acções do Exército russo.​

​► No Leste da Ucrânia, as forças russas intensificaram a ofensiva militar contra Lysychansk, lançando ofensivas “em quatro direcções”, afirmou o representante da Rússia da autoproclamada República Popular de Lugansk. O Ministério da Defesa russo alega que as tropas capturaram a refinaria de petróleo da cidade.

► Para dar resposta à destruição causada pela guerra, que Kiev estima ascender aos 186 mil milhões de euros, várias cidades e regiões europeias criaram uma Aliança para a reconstrução do país invadido pela Rússia. O objectivo passa por ajudar as autoridades locais e regionais a reconstruir habitações, escolas, infra-estruturas e serviços destruídos por Moscovo, afirmou o Comité das Regiões.