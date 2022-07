Harmonização: Tempo quente pede petisco e vinho fresco

Verão rima com informalidade e descontracção, fundamentalmente se o tempo é de descanso e convívio. Solta-se a farra, refeições sem horário nem regras, petiscadas com sabor a mar, nas festas populares reina a sardinha assada e até as conservas ganham protagonismo como símbolo de portugalidade. É o reino do Vinho Verde, principalmente os mais frescos e joviais, até porque a tradição tem mesmo muita força.

Sardinha na brasa

Mais do que um petisco, é já um símbolo nacional que há muito se alarga para além da gastronomia. É a identidade portuguesa, um aroma irresistível que se entranha e se expande de norte a sul, do mar à serra. O sabor a mar, a envolvência do iodo, o conforto dos amigos, da família, a cultura, a pertença e a identidade. Ser português é sardinha assada. Ponto!

Talvez por isso, por essa força identitária, se tenha instituído a ligação com os tintos à base de vinhão. Se sabem bem, está sempre certo. Mas também os brancos frutados e com intensidade fresca e aromática casam na perfeição. E até o tal piquinho gasoso, que é defeito, se converte em virtude na hora de ajudar a limpar o palato da gordura e da intensidade de aroma e sabor da sardinha.

Torre de Menagem

Quintas de Melgaço Blend de alvarinho e trajadura típico e tradicional da sub-região, com o sinal gasoso que lhe activa a sensação de frescura ácida, mas nada exuberante. Aroma intenso, notas cítricas casadas com leve vegetal, boca média, com final marcado pela acidez, que o palato agradecerá na hora do confronto com a sardinha. Casal de Ventozela Arinto

Sociedade Agrícola Casal de Ventozela Varietal da casta arinto – que na sub-região do Ave, onde é produzido, também dá pelo nome de perdernã –, marcado pela frescura e sensação ácida. Um vinho refrescante dominado pelos sabores de maçã verde, frutos cítricos e pêssego, que combina em harmonia com aromas de flores brancas e a elevada acidez natural. Adega Ponte da Barca Tinto

Adega Ponte da Barca Tinto da série Naperon à base de vinhão (com borraçal e espadeiro) que se destaca pela vivacidade e frescura, mas de perfil macio e equilibrado e, por isso, de agradável bebida. O baixo teor alcoólico (11,5%) acentua esse lado sóbrio e civilizado, que acaba também por potenciar a intensidade do carácter frutado que, aliado à boa acidez natural, o recomenda para as sardinhas, mas também para outros pratos de sabor intenso, típicos da região.

Foto Maria João Gala/Global Imagens

Peixes fritos

Mesmo excluindo o bacalhau, que é um campeonato à parte, as frituras de peixe encontram-se um pouco por todo o território, seja no continente ou nas ilhas. Pode até dizer-se que cada terra tem a sua tradição e temporadas, com rituais de pesca e consumo que não são exclusivo das zonas costeiras. Basta lembrar as enguias, a truta ou o sável para evocar as belas frituras de peixes de rio, sendo quase infindáveis as opções quando nos metemos mar adentro.

Crocantes envoltos em polme, com cebolada ou molhos diversos, muitos começam a escassear nas listas dos restaurantes, mas a tradição não se perde quando penetramos nos redutos mais genuínos e populares. Da rusticidade das sardinhas, ao chicharro e carapau, dos chocos à delicadeza de linguados, pescadinhas ou fanecas, os peixes fritos estão entre os petiscos mais populares. Seja pela textura delicada, pela crocância da fritura ou pelas gorduras em que são cozinhados, pedem sempre um vinho fresco e aromático para acompanhar.

Quinta de Linhares Avesso

Agri-Roncão Perfil envolvente, intenso e aromático, com notas de fruta branca como pêra, maçã e ameixa. Complexo, num estilo atraente e fácil de beber, é também cremoso e persistente na prova de boca, mostrando-se por isso especialmente adequado para os peixes fritos de textura delicada, com carnes mais macias e suculentas. Barão do Hospital Loureiro

Falua Aroma intenso, notas de fruta fresca, aromas florais e de citrinos, e uma atraente cor cítrica cheia de brilho. Distingue-se claramente pela apresentação cuidada, que corresponde também à prova fresca e equilibrada, com corpo de grande elegância, boa acidez e expressão das características intensas e florais da casta, sublinhadas pelas notas minerais que lhe prolongam e intensificam o final. Quinta dos Encados Loureiro

Quinta dos Encados A componente cítrica domina tanto na cor como no aroma ou na prova de boca. Uma natureza cítrica que, a par das notas limonadas, acaba até por fazer sobressair o lado complexo e encorpado, com notas suaves de fruta branca, algum tropical e o citrino maduro. Tenso e intenso, com corpo equilibrado, frescura e sabor. O peixe frito vai adorar.

Foto Rui Manuel Oliveira/Global Imagens

Caldeiradas

Tal como o blend nos vinhos, também nas caldeiradas de peixes o segredo da cozinha está na harmoniosa conjugação de várias espécies. Receita de pescadores, a verdadeira sabedoria está na conjugação dos das várias texturas, na complementaridade de sucos e sabores. Uma arte, já muito ligada às zonas piscatórias da costa, à tradição dos peixes de cada região.

Emblemático é o caldo de peixe dos Açores, em especial os da ilha do Pico, tal como as delicadas cataplanas do Algarve, que já foram apresentadas como símbolo primoroso da gastronomia nacional e hoje parecem um pouco fora de cena. Imperam a harmonia e a complexidade de sabores, pelo que os vinhos devem seguir igualmente este perfil, se bem que sempre sustentado na sua natureza fresca.

Muros Antigos Alvarinho 2021

Anselmo Mendes Vinho complexo e delicado, numa conjugação perfeita e harmoniosa entre aromas, textura e sabor. Grande qualidade de fruta, as notas citrinas em evidência com complemento floral. Na boca é untuoso, cremoso e encorpado, com envolvência da acidez cítrica a conferir uma harmonia exemplar. Final expressivo, com amargos e a secura próprios da casta. Encostas de Melgaço

Quinta da Pigarra Num estilo maduro e encorpado, com boa estrutura e volume de boca, mas com a frescura intensa a conferir complexidade e grande aptidão gastronómica. É um vinho envolvente, com fruta cítrica e tropical, corpo, cremosidade e intensidade de boca. Claramente vocacionado para a mesa, pede pratos com harmonia e complexidade de sabores, o parceiro perfeito para uma boa caldeirada. Casa de Vilacetinho Avesso Reserva

Casa de Vilacetinho Este é um avesso de grande carácter, que mostra todos o potencial de sabor e frescura da casta. Fermentado e estagiado em barricas de carvalho francês durante um ano, que lhe confere corpo, estrutura e complexidade, mas também potencial de evolução. É um vinho gastronómico, com frescura de expressão mineral, que prometem bom casamento com os peixes e o caldo da caldeirada.

Foto Getty Images

Conservas

Muito graças à afluência dos turistas, as conservas têm ganho crescente popularidade e são um símbolo da cozinha simples. Ou melhor, o petisco que está sempre à mão e pronto a servir.

É muito longa e antiga a tradição da conservação de peixe no nosso país, até que se converteu numa indústria poderosa, que foi decaindo a partir das décadas finais do século passado e que os tempos modernos recuperaram com o selo gourmet. Um percurso, portanto, de séculos, o que atesta a qualidade e valia gastronómica.

Popularizadas pelas sardinhas e pelo atum, as conservas abrangem um leque variado de peixes e mariscos, e até diversos tipos de preparação culinária. São a forma simples e fácil de petiscar a toda a hora, a refeição saborosa que podemos trazer no bolso. O pretexto ideal para testar e saborear a versatilidade dos Vinhos Verdes.

Regueiro Alvarinho e Trajadura

Quinta do Regueiro Fresco e frutado, mas também muito equilibrado na relação entre o álcool moderado (12%) e a acidez. Mistura de castas que é típica dos vinhos de base da região, neste caso até com algum corpo e profundidade. Manda a frescura, a acidez e a abrangência na hora de combinar com a gastronomia simples. Maria Bonita Loureiro

Lua Cheia em Vinhas Velhas​ Frescura e intensidade aromática, com notas cítricas, de frutas brancas e o floral típico da casta loureiro como pano de fundo. Na boca, é bem estruturado e equilibrado, com a uma acidez viva que lhe prolonga final refinado e fresco, com acidez equilibrada e notas frutadas com sabor à casta. Aveleda Loureiro e Alvarinho

Quinta da Aveleda Intensidade aromática, com notas cítricas de frutas brancas, que bem expressam a exuberância floral típica da casta loureiro, que aqui se associa ao corpo aveludado que resulta da fermentação do alvarinho. Um blend que é cada vez mais comum na região dos Vinhos Verdes. Um casamento que potencia as qualidades das duas castas.

Este artigo foi publicado no n.º 5 da revista Singular.