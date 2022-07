Supermercados criticam taxa sobre embalagens de plástico para take-away

A partir desta sexta-feira, as embalagens de plástico de uso único para refeições estão sujeitas ao pagamento, pelo consumidor, de uma taxa de 30 cêntimos. APED critica timing da medida.

Se vai comprar uma refeição para consumir em casa o melhor é levar uma embalagem própria, caso contrário terá de pagar 30 cêntimos pelas embalagens de plástico de uso único fornecidas pelos estabelecimentos. A medida entrou em vigor esta sexta-feira, e o timing e o conteúdo da mesma é criticado pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), nomeadamente por acontecer “numa altura de enorme pressão sobre a actividade económica e o consumo (…).

O pagamento da taxa sobre as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico, utilizadas no serviço de take-away​ ­- que estava prevista para Janeiro de 2022, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19 -, vai estender-se às embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio a partir de 1 de Janeiro de 2023.

A associação que reúne os principais grupos de retalho a operara no país diz não criticar os objectivos ambientais da medida, que pretende incentivar a utilização de embalagens reutilizáveis, mas considera “incompreensível a forma e o [seu] conteúdo”.

“A APED sempre se mostrou comprometida com medidas que fomentem a utilização responsável do plástico, mas neste caso estamos perante uma decisão apressada sobre um diploma que não se adequa à realidade, penaliza operadores e consumidores e surge numa altura de enorme pressão sobre a actividade económica e o consumo, com níveis de inflação crescentes e instabilidade devido à situação de conflito na Ucrânia e respectivos impactos na cadeia de fornecimento e logística”, adianta a associação em comunicado.

A contribuição em causa, que deverá render 20 milhões de euros anuais ao Estado, “constitui um encargo para os consumidores ao qual o sector da distribuição e retalho é totalmente alheio”, refere a APED, salientando que “a lei determina que cabe aos agentes económicos inseridos na cadeia comercial repercutir o encargo económico da contribuição no preço, com o valor da contribuição a ser obrigatoriamente discriminado na factura”.

O comunicado refere que está em causa a implementação “de um diploma que tem vários problemas de operacionalização, conceito e legitimidade”, o que “se pode verificar na dificuldade das entidades oficiais ligadas ao processo em explicar o seu âmbito, a sua fiscalidade e mesmo implementação, em data próxima da entrada em aplicação”.

E para as empresas de distribuição e retalho, “a contribuição é aplicável exclusivamente às embalagens disponibilizadas na secção de pronto a comer de refeições prontas em serviço de atendimento, permitindo assim ao cliente ter opção de escolha relativamente ao pagamento da contribuição ou, em alternativa, a utilização do seu próprio recipiente”. Acrescenta ainda que dessa forma “se concretizam os objectivos nacionais de política de resíduos, promovendo-se uma redução sustentada e equilibrada do consumo de embalagens de utilização única e a adopção de alternativas reutilizáveis pelos clientes”.

Sem dizer quais, a associação refere que “em momento oportuno e no local próprio, apresentou contributos durante o processo de regulamentação que, infelizmente, não foram atendidos”, tendo-se verificado a publicação da portaria, “de forma precipitada, a 31 de Dezembro de 2021, e com várias incongruências, que contrariam o âmbito da lei que lhe deu origem e fazem com que os operadores económicos sintam dificuldades na sua operacionalização e o consumidor não seja devidamente sensibilizado”.

A APED diz ainda que “tudo fez para sensibilizar o Ministério do Ambiente e da Acção Climática para as dificuldades que uma implementação apressada poderia produzir no consumidor”, mas que, “infelizmente o Ministério não foi sensível ao impacto nos consumidores”.