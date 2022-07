Provedoria de Justiça regista número recorde de queixas em 2021, Segurança Social continua a liderar

As queixas que chegaram à provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, bateram um novo recorde no ano passado e ultrapassaram as 12.200. O relatório enviado nesta sexta-feira ao presidente da Assembleia da República mostra que a Segurança Social continua a ser o principal motivo das queixas, enquanto as denúncias relacionadas com a área da saúde aumentaram 32%, sobretudo devido às dificuldades na emissão dos atestados de incapacidade multiuso.