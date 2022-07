Dez por cento dos carros comprados no primeiro semestre são eléctricos

O mercado nacional de viaturas fecha o primeiro semestre com sinal negativo, com excepção dos veículos movidos a energias alternativas, em particular os eléctricos (BEV). Segundo os dados da ACAP, de Janeiro a Junho de 2022, o mercado registou em termos globais uma queda de 9,4% face a igual período do ano anterior. Comparando as vendas do semestre que terminou ontem com as do período homólogo de 2021, venderam-se menos seis mil carros a gasolina, menos seis mil com motor a gasóleo e mais 3000 eléctricos, equivalente a um aumento de 66% nas vendas.