Os quatro longos trabalhos do ministro Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos, o ministro das Infra-Estruturas que António Costa defendeu, dizendo que “não agiu de má-fé” apesar do “erro grave” de divulgar que uma nova solução aeroportuária para Lisboa “a dois dias de entrar em funções o novo líder do PSD”, vai continuar a tutelar algumas das pastas mais delicadas do Governo, com temas presentes no radar mediático e de forte intensidade política. Da TAP ao aeroporto, passando pela crise da habitação ou pelo muito criticado leilão de 5G, é da ferrovia que tem focado até agora a sua bandeira política, revolucionando o tom do discurso governamental em torno de um sector a viver uma prolongada crise.