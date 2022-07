Brincamos, mas com juízo?

1. Um dia destes, alguém me deu a conhecer uma situação vivida no universo dos e-sports – se assim o quiserem designar -, mais concretamente no futebol virtual, numa competição organizada pela Liga. Pesquisei as notícias, de 9 de Junho passado, e achei interessante trazer o tema a este espaço, para que se ganhe a consciência que este fenómeno, muito cativante e rodeado – numa escala mundial - de enorme valor económico, não é o mesmo que brincar e, se possível, com juízo.