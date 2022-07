Ao primeiro dia de Tour, Pogacar já assusta a concorrência

Foi para a estrada a edição de 2022 da Volta a França em bicicleta e, após o primeiro dia, um curto contra-relógio em Copenhaga, ficou bem evidente que será muito difícil impedir uma terceira vitória de Tadej Pogacar. Tido como o principal favorito à conquista do Tour, o ciclista esloveno da Emirates não foi o vencedor do crono inaugural, mas já ganhou muitos segundos aos que são tidos como os seus principais adversários, como o seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo) ou o galês Geraint Thomas (Ineos).

Não fosse o piso molhado e o facto de este ter sido o primeiro dia de três longas e cansativas semanas e, provavelmente, Pogacar teria ficado já com a camisola amarela, mas o esloveno de 23 anos jogou pelo seguro e ficou-se pelo terceiro lugar neste contra-relógio individual de apenas 13,2km na capital dinamarquesa. Assim, o primeiro camisola amarela do Tour 2022 é o belga Yves Lampaert (Quick-Step), que cumpriu o percurso em 15m17s, seguido do seu compatriota Wout van Aert (Jumbo), com mais cinco segundos.

O terceiro mais rápido do dia foi Pogacar, com mais sete segundos que Lampaert, sendo que o esloveno já começou a ganhar vantagem sobre Jonas Vingegaard (7.º, a 15s de Lampaert), Roglic (8.º, a 16s), Adam Yates (13.º, a 23s) e Thomas (18.º, a 25s).

Esta foi a primeira vez que Lampaert venceu uma etapa no Tour, ele que já vencera uma na Volta a Espanha em 2017.

O melhor dos dois portugueses, como seria expectável, foi Nelson Oliveira (Movistar), que é um especialista em contra-relógio. Oliveira foi o 52.º mais rápido do pelotão, com mais 52s que Lampaert. Já Rúben Guerreiro (Education), que tem aspirações na classificação da montanha e estava longe da sua zona de conforto, foi apenas 147.º (em 176), a 1m38s do vencedor.

Depois do contra-relógio em Copenhaga, o Tour cumpre neste sábado o segundo dos seus três primeiros dias em território dinamarquês, com 202,2km entre Roskilde e Nyborg, uma etapa essencialmente plana, já com três contagens de montanha de quarta categoria.