“Vão ficar impressionados”, garante Hopper sobre o final da quarta temporada de Stranger Things

O actor David Harbour, ou Hopper de Stranger Things, tem uma mensagem clara para os fãs que esperam ansiosamente pelo final da quarta temporada da série da Netflix — que acontece esta sexta-feira: “Vão ficar impressionados”.

O drama de ficção científica passado nos anos 1980 voltou no final de Maio com um primeiro volume de episódios que revelaram um novo problema de terror sobrenatural vindo do Upside Down, a dimensão alternativa que esconde a cidade ficcional de Hawkins. Os fãs elogiaram a nova temporada, que um mês depois continua a ser a série mais vista em inglês da Netflix, com mais de 102 milhões de horas vistas, segundo a plataforma de streaming.

Os dois últimos episódios, cujo final tem mais de duas horas de duração, chegam esta sexta-feira.

“Se gostaram da quarta temporada até agora, preparem-se porque [os últimos dois episódios] são o melhor e fazem o que viram até agora parecer uma tolice em comparação”, disse Harbour à Reuters. “É uma obra-prima, é belo, é épico… mas também é algo a uma escala e com abrangência que é quase tonto e é como se fosse uma coisa tipo manga… Vão ficar impressionados.”

Harbour, que diz que a quinta temporada começa a filmar no próximo ano, está em Londres actualmente para fazer uma peça, Mad House, uma comédia em parte inspirada pelas suas experiências com a doença mental. Tal como fez com os seus jovens colegas actores, Stranger Things catapultou-o para os holofotes planetários desde que se estreou em 2016.

“É um espírito do tempo. Nunca fiz parte de uma coisa assim mas já levo sete anos disto, por isso já me habituei ao que significa e à minha posição [no fenómeno]”, disse. “É muito gratificante fazer parte de algo que tocou tantos jovens. Sempre pensei que talvez tivesse uma carreira em filmes indie que apelassem a pessoas mais velhas e de repente…. não posso passar por uma escola sem ser assediado por isso é algo muito estranho.”