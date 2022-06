Exame de Matemática A “foi mais fácil e menos trabalhoso do que o dos anos anteriores”

Os exames de Matemática A e B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais realizaram-se nesta quinta-feira. Na Escola Básica e Secundária Clara de Resende, no Porto, os alunos mostraram-se confiantes perante a facilidade da prova.

O relógio marca as 12 horas e o toque da campainha avisa que o tempo estipulado para a realização dos exames nacionais de Matemática A, B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) chegou ao fim. Ainda assim, na Escola Básica e Secundária Clara de Resende, no Porto, apenas dois alunos descem as escadas. A maioria aproveitou os restantes 30 minutos de tolerância para terminar ou rever a prova.