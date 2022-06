Governo dá indicações às universidades para aumentarem vagas de formação de professores

Licenciaturas em Educação Básica passam a ter o mesmo tratamento das ciências de dados e competências digitais. Regime de excepção para os cursos financiados pelo PRR terá impacto “residual” no número de lugares, estima o Governo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) deu indicações às instituições de ensino superior para que aumentem vagas nas licenciaturas em Educação Básica, obrigatórias para quem quer ser professor do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. A recomendação consta do despacho orientador para a fixação das vagas para o próximo concurso nacional de acesso, que será publicado nos próximos dias.