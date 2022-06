Montenegro chega ao congresso sem clarificar liderança parlamentar e com equipa em segredo

Desde que foi eleito líder do PSD, a 28 de Maio, Luís Montenegro tem-se preparado para assumir funções plenas e para formar a sua equipa. Tudo feito tudo de forma muito discreta para evitar perturbações pré-congresso. Nem a continuidade da liderança parlamentar ficou esclarecida publicamente. A saída de Paulo Mota Pinto do cargo é dada como certa pelos mais próximos de Montenegro, mas tornou-se num tabu dentro do partido.