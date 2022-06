Ricardo Baptista Leite: “Não me choca que o PSD proponha referendo à eutanásia”

Ricardo Baptista Leite, vice-presidente da bancada do PSD, defende que o partido deve estar disponível para dialogar com o Governo sobre reformas estruturais, mas sem se demitir de escrutinar o executivo. Em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, no programa Hora da Verdade, o deputado apela a que o primeiro-ministro “intervenha” junto da ministra da Saúde para abrir a porta a alterações de fundo no sector.