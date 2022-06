Mais de 100 animais vivos encontrados em bagagem num aeroporto tailandês

Duas mulheres indianas foram detidas num aeroporto de Banguecoque, depois de terem sido encontrados mais de 100 animais vivos na sua bagagem, de acordo com as autoridades tailandesas. A detenção acontece numa altura em que se verifica um aumento do tráfico de animais selvagens, uma vez que as restrições às viagens, implementadas devido à pandemia, têm vindo a ser aliviadas em todo o mundo.