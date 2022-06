O meu trauma testicular

Sei o que é ouvir homens a falar do que não sabem, a explicarem-nos a vida, a dizerem-nos como nos devemos vestir, despir, mexer, ficar quietas, sorrir. Não sei o que é a dor de um trauma testicular, mas sei o que é a dor de viver com o meu corpo regulamentado por homens.

O que é mais doloroso: o parto ou um pontapé nos testículos? Foi esta a questão lançada em 2013, pelo canal Youtube ASAPScience, através do vídeo “Childbirth vs. Getting Kicked in the Balls”. O vídeo foi visto mais de 17 milhões de vezes, e continua, até hoje, a ser uma referência para inúmeros artigos e debates nas redes sociais sobre a matéria. A resposta dada pela ASAPScience é que a dor é um parâmetro demasiado subjetivo e que as experiências das dores intensas dependem de pessoa para pessoa.