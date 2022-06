Que esta Conferência dos Oceanos valha mesmo a pena

Como país de navegadores Portugal está intrinsecamente ligado ao mar, à descoberta dos seus segredos, das suas rotas, da sua saúde ambiental. Daí a importância, pelo seu simbolismo mas também pelo que pode sair desta reunião magna, de Lisboa acolher a presente Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. É uma conferência que representa um alerta, mas também uma garantia, se dela decorrerem acções dos países participantes no sentido da preservação dos extensos mares em prol de um ambiente mais saudável. A temperatura da água dos mares está a subir e o nível das águas também a crescer. A consciencialização parece ter chegado, mas os efeitos paliativos assumidos talvez surjam tarde demais. Contudo, mais vale tarde do que nunca e só se deseja que desta conferência resulte um multiplicar de esforços na protecção dos oceanos e que, de alguma maneira, deixemos de estar também à mercê dos elementos e passemos a poder prever, com suficiente grau de alerta, fenómenos climáticos severos, que espalham a destruição, dessa forma reduzindo efeitos perversos. Se assim acontecer, esta conferência não terá sido mais uma reunião entre muitas outras, mas terá valido a pena. Oxalá assim seja.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Aceleração da história?

Leio no PÚBLICO de terça-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia veio provocar uma “aceleração da história”, frase esta que, no contexto da notícia, será de atribuir ao secretário-geral da NATO, o aguerrido Stoltenberg. Uma afirmação, no mínimo, cheia de ambiguidade. Com efeito, a referida invasão veio provocar um retrocesso a vários níveis: civilizacional, porque à margem do direito internacional e desencadeada contra um país pacífico e independente que nada fez para sofrer a bárbara agressão; civilizacional ainda, porque veio aumentar os riscos de uma guerra generalizada e originar uma corrida ao armamento com um muito significativo aumento das despesas militares, para além das astronómicas somas de dinheiro empregues nas armas enviadas pelo denominado Ocidente à Ucrânia, somas (estas e aquelas) que podiam ter um destino mais conforme ao bem-estar dos povos; humanitário, com os dramas humanos e o enorme cortejo de deslocados a que tem dado causa; ambiental, com os danos no ecossistema e a desaceleração ou retrocesso na luta contra a iminência de uma catástrofe ecológica; económica com o agravamento das condições de vida e de subsistência de muitos povos, como consequência da inopinada invasão e da guerra económica, traduzida em sanções aplicadas ao país invasor.

Aceleração da história? Por causa do novo conceito estratégico que leva a NATO a aumentar consideravelmente a sua força de reacção rápida?

António Costa, Porto

(Des)caminhos da escola pública

Mercê da idade, com limitação do horário, voltei, após décadas, a leccionar no ensino básico. Muito mudou. Nas aulas é difícil conseguir silêncio, serenidade e a audição atenta de quem – professor ou aluno – intervém devidamente. Muitos meninos, com e sem carências materiais, não distinguem o espaço da aula dos corredores ou do recreio. Não raro, dois ou três comportam-se impropriamente, perturbando drasticamente a aprendizagem deles e dos restantes. O problema agrava-se com crianças de 12-13 anos encafuadas horas e horas em salas repletas, a aprender(?) conteúdos teóricos de 13 ou 14 disciplinas, como ditam outros interesses.

Surge depois o problema da avaliação. Ou há sucesso ou recai sobre o professor uma burocracia arrasadora e esgotante, que o peso da idade agudiza. Para escapar ao “suplício” inflacionam-se as “notas”. Nas extensas actas das reuniões de avaliação, um nevoeiro discursivo intragável ilude (mal) a realidade.

Como a escola pública acolhe todos, como deve, ganharia eficiência e credibilidade, se: assumisse como requisitos indispensáveis boa educação e disciplina nas aulas; exigisse dos professores a não atribuição de “notas” enganadoras; conferisse aos encarregados de educação a responsabilidade da passagem ou da retenção dos seus educandos, independentemente das classificações.

De contrário, a escola pública continuará a afundar-se em descrédito, impreparando crianças, arruinando professores e valorizando o (negócio do) ensino privado, que pode escolher e rejeitar alunos.

José Batista d’Ascenção, Braga

