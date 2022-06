Quem é Yair Lapid, o novo primeiro-ministro de Israel?

Centrista e secular, o primeiro-ministro interino irá manter-se no cargo até o Parlamento aprovar uma nova coligação de Governo após as eleições marcadas para 1 de Novembro.

Yair Lapid entrou na política israelita em 2012 sem ser muito levado a sério: antigo jornalista, era tido como mais uma das figuras que vão aparecendo e desaparecendo na cena política do país. Esta quinta-feira vai assumir a chefia interina do Governo e pode agora considerar-se “o político com mais sucesso na política israelita que não se chame Benjamin Netanyahu”, como diz o jornalista Yair Rosenberg na revista The Atlantic.