Da loja online para o espaço físico, a Skin vai estar no Porto e em Lisboa para “celebrar a beleza de cada mulher”

Depois de estar apenas presente online, a loja de cosmética Skin abre nesta quinta-feira o seu primeiro espaço pop-up, no Porto, sob o conceito “Reveal your Beauty”. A iniciativa chega a Lisboa daqui a uma semana, a 7 de Julho, e durará três dias em ambas as cidades. “Procuramos celebrar a beleza de cada mulher ao vivo e a cores num momento único”, define o responsável pelo e-commerce da empresa, Miguel Cardoso.

Durante três dias, a Skin propõe sessões de aconselhamento com marcas de skincare, de haircare e de maquilhagem; diagnósticos capilares e promoções especiais. O objectivo passa, sobretudo, por “inspirar as mulheres a aceitarem-se, a cuidarem de si e do seu amor-próprio”, assinala Miguel Cardoso ao PÚBLICO.

É a primeira vez que a marca se aventura pelo mundo físico. No caso do Porto, o espaço em forma de caixa com miniaturas de cosméticos estará junto à estação de metro da Trindade, das oito da manhã às oito da noite nos dois primeiros dias e a partir das dez no último dia. Já a loja pop-up da capital vai poder ser visitada na marginal do Parque das Nações, junto ao Centro Comercial Vasco da Gama, nos mesmos horários.

Nestes espaços temporários haverá uma “roleta de beleza”, com direito a ofertas, uma cabine para fazer fotografias (photobooth) e cupões de desconto para compras online. Também nas redes sociais da marca haverá iniciativas, informa Miguel Cardoso, acrescentando que a expectativa é que passem pelas duas lojas pop-up cerca de 15 mil pessoas, ao longo dos seis dias. Para a Skin é importante “conhecer melhor” os actuais e futuros clientes, conclui.

