Detalhes sobre caso de bullying que envolve Meghan Markle não serão tornados públicos

O Palácio de Buckingham decidiu manter os documentos “confidenciais”, não divulgando os detalhes do bullying de que Meghan Markle foi acusada por funcionários da coroa. O relatório da investigação sobre as alegações de que a duquesa de Sussex intimidou funcionários da casa real foi concluído, foi avançado na quarta-feira à noite, mas não será disponibilizado ao público.

“As pessoas que participaram na investigação concordaram que haveria confidencialidade nas discussões com um gabinete jurídico independente”, disse uma fonte sénior do Palácio. “Temos o dever de respeitar essa confidencialidade”, acrescentou, ressalvando que “os objectivos foram cumpridos porque foram aprendidas lições”.

A rainha contratou uma firma de advogados para investigar as alegações de que Meghan forçou a saída de dois assistentes pessoais em 2018, ao mesmo tempo que levou outros funcionários a temerem-na.

No ano passado, em vésperas da transmissão da entrevista que os duques de Sussex deram a Oprah, Buckingham informou que iria avançar com uma rigorosa investigação, depois de as acusações terem chegado à imprensa. “Há anos que a Casa Real tem uma política de dignidade no trabalho, e não vai tolerar bullying nem assédio no ambiente de trabalho”, escreveu em comunicado.

Na época, o casal negou todas as acusações, considerado que tudo fazia parte de uma campanha de “perpetuação de falsidades” sobre Meghan Markle, que teria como objectivo amortecer o impacto das suas declarações na entrevista que iria ser transmitida por esses dias. “A duquesa lamenta este último ataque contra o seu carácter, particularmente por ser alguém que já foi alvo de bullying e que tem um compromisso profundo com o apoio a pessoas que têm a mesma dor”, escreveu o porta-voz da antiga actriz num comunicado.