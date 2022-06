Lume, onde é feito o pão (e o bolo de arroz) de verdade

Bolos de arroz há muitos, seu guloso, mas poucos fazem jus ao nome que ostentam na faixa de papel — qual mr. bolo de arroz, qual quê — e muito provavelmente só um é que junta farinha 100% de arroz carolino (e por isso naturalmente sem glúten) cultivado no estuário do Sado, o único certificado em modo de produção biológica em Portugal, raspas de limão que cresce em Escariz, açúcar mascavado e duas “especiarias maravilhosas”, ingredientes que ajudam a “restituir ao bolo de arroz o verdadeiro sentido do seu nome”.