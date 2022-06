José Luís Jorge caminhou a raia entre Portugal e Espanha: 1400 quilómetros em busca do significado de fronteira

“O que é hoje a fronteira, o que é viver na raia, como é que as pessoas de um lado e do outro dessa linha imaginária se relacionam”? Ao longo de três meses, José Luís Jorge foi percorrendo a divisão da Península Ibérica em dois países. O objectivo é escrever um livro sobre a sua grande caminhada e sobre as vidas que encontrou pelo caminho. Um traço comum: “o envelhecimento”.