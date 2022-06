Calor leva zoo de Roma a oferecer "gelados" aos animais

Os funcionários do jardim zoológico de Roma - agora conhecido como Bioparque -, em Itália, adoptaram estratégias interessantes para ajudam os animais a enfrentar as temperaturas muito altas, principalmente durante a tarde. Para Samantha e Boomer, o casal de leões-marinhos da Califórnia, os cuidadores no Bioparque atiram para a água grandes gelados recheados com peixes. Os grandes felinos, por sua vez, têm direito a pingentes de gelo com carne no meio. Já os os macacos do Japão, podem curtir numa piscina onde se banham e mergulham a partir dos troncos, além de também receberem gelados de frutas frescas como ameixa, banana e melão. Os macacos pequeninos ganham modestas quantidades de frutas congeladas. Sofia, uma elefanta asiática, tem direito a chuveiros refrescantes e acesso a uma grande banheira para se refrescar. ​Vale tudo para manter os mamíferos confortáveis enquanto os termómetros vão além dos 35 graus Celsius. As previsões para a próxima semana apontam para máximas de 38 e 39 graus Celsius na capital italiana.