Inflação acelera para 8,7%, com preços da energia a dispararem mais de 30%

Os preços voltaram a acelerar em Junho, depois de já terem aumentado 8% em Maio, e a inflação tocou em novos máximos nesse mês. Segundo a estimativa rápida publicada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação homóloga terá sido de 8,7% em Junho, naquele que, a confirmar-se, será o valor mais elevado em quase 30 anos. No mês em análise, os preços dos produtos energéticos aumentaram mais de 30% e os produtos alimentares encareceram quase 12%.

De acordo com os dados publicados esta manhã pelo INE, a taxa de variação homóloga registada no Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Junho deste ano será a mais elevada desde Dezembro de 1992. Mantém-se, assim, a tendência de escalada de preços iniciada em meados do ano passado, que tem vindo a agravar-se desde o início deste ano, devido ao impacto da guerra na Ucrânia sobre os produtos energéticos e alimentares.

A contribuir para este movimento estiveram, à semelhança do que tem acontecido nos meses anteriores, os produtos energéticos e os produtos alimentares. No mês em análise, o índice relativo aos produtos energéticos terá registado uma variação de 31,7%, uma aceleração face à taxa de 27,3% que tinha sido registada no mês anterior e o valor mais elevado desde Agosto de 1984.

Esta evolução dos preços dos produtos energéticos é registada numa altura em que os combustíveis estão cada vez mais caros. Por esta altura, segundo os dados da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina simples em Portugal Continental é de 2,101 euros por litro, enquanto o do gasóleo simples é de 2,062 euros por litro. Em relação ao início deste ano, estes são valores que representam aumentos de 26%, no caso da gasolina, e de 38%, no caso do gasóleo.

Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 11,9% em Junho, semelhante ao crescimento de 11,6% que já tinha sido registado em Maio.