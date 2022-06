Retrato de Lucian Freud por Francis Bacon vale 50 milhões de euros

Um retrato do artista britânico Lucian Freud, pintado pelo amigo e também rival Francis Bacon, foi leiloado esta quarta-feira, em Londres, por 43, 33 milhões de libras (cerca de 50 milhões de euros), informou a leiloeira Sotheby's.

O quadro, que estava estimado nos 35 milhões de euros, era o protagonista do leilão, no qual figuravam obras de Andy Warhol, Banksy ou David Hockney. Sem exibição ao público desde 1965, o quadro pertencia a um coleccionador privado europeu. Nele, Lucian Freud aparece sentado num banco, com o rosto distorcido, sobre um fundo de faixas horizontais. O homem olha fixamente, com os punhos cerrados e a camisa aberta, com ar tenso, como se estivesse prestes a erguer-se num pulo.

A obra é um “depoimento da capacidade de Francis Bacon de provocar emoções e capturar em pintura as complexidades da psique humana”, destacou a Sotheby's em comunicado. Executado em 1964, quando Bacon estava no auge da sua carreira, Study for Portrait of Lucian Freud ilustra “a grande amizade, respeito e rivalidade” entre “dois dos artistas mais significativos dentro do cânone da arte do século XX”, acrescenta o comunicado.

Bacon e Freud iniciaram em 1944 uma intensa amizade que se rompeu na década de 1980 por rivalidades pessoais e confrontos artísticos. Entre 1964 e 1971, Bacon pintou 14 retratos de Freud, feitos a partir de fotografias a preto e branco. Lucian Freud, além de um dos mais conhecidos artistas da sua época, era neto de Sigmund Freud, o fundador da psicanálise.

Um trio de pinturas (Estudos de Lucian Freud) de 1969 foi leiloado em 2013 por 122 milhões de euros, um recorde para o pintor anglo-irlandês. Francis Bacon, nascido em 1909 em Dublin, morreu em Madrid em 1992. Lucian Freud nasceu em Berlim em 1922 e faleceu em 2011 em Londres.