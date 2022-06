Festival Cistermúsica de Alcobaça começa este fim-de-semana sob o signo dos Amores Proibidos

É já esta sexta-feira que terá início a 30.ª edição do Cistermúsica — Festival de Música de Alcobaça, que celebra três décadas de existência. Este ano o mote são os Amores Proibidos. A ideia é contar e cantar histórias de amores tão controversos quanto apaixonantes, como o de D. Pedro I e D. Inês, que jazem no Mosteiro de Alcobaça, Património Mundial da UNESCO, e palco principal do acontecimento.

De 1 de Julho a 6 de Agosto, o Cistermúsica acolhe artistas e agrupamentos em vários locais emblemáticos do património arquitectónico, com concertos que percorrem séculos de história musical, mas que também dão espaço à criação contemporânea. Além da música erudita, fio condutor do Cistermúsica, a programação abrange outras linguagens como o fado, o jazz, o gospel ou as chamadas músicas do mundo — e outras artes, como a dança.

O primeiro fim de semana espelha a diversidade do festival, através da Gala de Abertura, esta sexta-feira, com a Orquestra de Câmara Portuguesa, sob a direcção de Pedro Carneiro e com a presença das cantoras líricas Carla Caramujo (soprano) e Cátia Moreso (mezzo-soprano), com um programa composto por algumas das mais emblemáticas árias de ópera de Vincenzo Bellini, Carl Maria von Weber e Gaetano Donizetti, a par da obra Inês de Castro: Nise Lacrimosa de Luís Carvalho.

Ainda na programação principal, a 3 de Julho, será a altura da sacristia do mosteiro de Alcobaça receber o pianista Artur Pizarro que num dos espaços mais carismáticos deste monumento interpretará peças de João de Sousa Carvalho, W. A. Mozart, Claude Debussy, Gabriel Pierné e Maurice Ravel. Nestes primeiros dias também haverá duas propostas de jazz que inauguram um novo espaço ao ar livre, situado junto à arcada da ala Sul do Mosteiro de Alcobaça. Será ali que se poderá assistir, com entrada livre, aos concertos do trio suíço de jazz VEIN, a 2 de Julho, e do trio polaco de acordeões Motion Trio, a 3 de Julho.

Outra estreia, em termos de espaços, será o Mosteiro de Odivelas, que receberá a harpista espanhola, a residir em Portugal, Angélica Salvi, a 2 de Julho. Depois da Gala de Abertura, esta sexta-feira, haverá ainda uma festa com uma sessão DJ, numa celebração do regresso pós-pandemia do evento.