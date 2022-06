Quinta, na TV: guaxinins, baleias e alta velocidade

CINEMA

Bel Canto

Hollywood, 17h25

Uma soprano famosa vai a um país da América do Sul dar um concerto privado. Durante a festa, a casa é tomada de assalto por rebeldes armados. Realizado por Paul Weitz, o filme baseia-se num caso real que já tinha inspirado o livro homónimo de Ann Patchett. Julianne Moore surge no papel principal, mas a voz que se ouve nas partes cantadas é da soprano Renée Fleming.

Pequenos Grandes Detalhes

Fox Movies, 21h15

Quando uma família de guaxinins descobre que existem vermes por baixo da relva do quintal do idílico lar suburbano de Jeff (Tobey Maguire) e Nealy (Elizabeth Banks), esta infestação desencadeia uma reacção sombria e selvagem pautada pela tensão doméstica, infidelidade e homicídio. Jacob Estes (Mean Creek) escreve e realiza uma comédia negra que dá atenção às coisas pequenas.

Os Descendentes

Hollywood, 21h30

Matt King (George Clooney), um dos homens mais afortunados do Havai, fica desesperado quando descobre que a sua mulher, actualmente em estado vegetativo depois de um acidente, mantinha uma relação extraconjugal. Matt decide procurar o amante dela com ambas as filhas, Scottie (Amara Miller) e Alexandra (Shailene Woodley), cujo amor e respeito precisa de reconquistar. Uma comédia dramática paradisíaca realizada por Alexander Payne (Sideways), baseada na primeira obra de Kaui Hart Hemmings.

O Primeiro Encontro

SyFy, 22h15

A Terra é invadida por uma espécie extraterrestre. Enormes naves espaciais fixam-se em vários pontos do globo. Sem saber o que esperar, cientistas, governantes e cidadãos estão de respiração suspensa. Louise Banks, uma conceituada linguista, é chamada para encontrar uma linguagem de entendimento para ambas as espécies, criando uma ponte de compreensão mútua. Mas as consequências deste encontro, para a raça humana, são absolutamente imprevisíveis Baseado num conto de Ted Chiang, um filme sci-fi com realização de Denis Villeneuve (Raptadas; Blade Runner 2049), brilhantemente elencado por Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker e Tzi Ma.

DOCUMENTÁRIOS

Baleias-corcundas em perigo

Odisseia, 16h

Narrado pelo actor e activista Ewan McGregor, este último documentário do ciclo Especial Mês dos Oceanos é uma viagem extraordinária ao misterioso mundo de um dos mamíferos marinhos mais impressionantes e ameaçados da natureza — as baleias-corcundas. Filmada por todo o globo — do Alasca ao Havai, passando pelas remotas ilhas de Tonga — esta aventura marítima proporciona um olhar mais próximo à forma como estas baleias comunicam, cantam, se alimentam, brincam e cuidam das suas crias.

Fuga ao Volante

Discovery, 21h

O Discovery estreia uma nova série que mistura o melhor dos filmes de acção com a paixão pelo automobilismo e pela velocidade, onde a adrenalina é o ingrediente principal. A actriz Michelle Rodriguez, estrela da saga Velocidade Furiosa, realiza a maior fantasia de 24 pilotos de elite ao colocá-los atrás do volante de automóveis únicos durante uma verdadeira perseguição a alta velocidade, em que terão de demonstrar toda a sua habilidade e sangue-frio.

O Rapaz da Leica

RTP2, 22h54

Um retrato documental do fotógrafo Gianni Berengo Gardin, que percorre (física e temporalmente) a Itália e seis décadas da sua história, através de mais de 100 das suas fotografias e imagens de arquivo. A realizadora Daniele Cini segue o percurso da autobiografia que a filha Susanna Berengo Gardin escreveu em 2020, em conjunto com o pai, por ocasião seu do 90.º aniversário, convocando testemunhos de diversos ilustres amigos, do arquitecto Renzo Piano ao fotógrafo Ferdinando Scianna.

DESPORTO

Giro d’Italia Donne

Eurosport, 13h

O Giro d'Italia feminino, uma competição com mais de três décadas de história, volta a entrar na casa de milhões de espectadores europeus através do Eurosport, depois de ter perdido o estatuto (desceu à categoria 2. Pro Series) por falta de transmissão televisiva. A competição surge agora em força e, com um prémio de 250.000€ para quem suceder à holandesa Anna van der Breggen, vencedora em 2021, os pedais não terão descanso.