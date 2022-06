Conferência dos Oceanos

Somos ou não somos um país invulgar? Claro que somos! Depois da covid-19, guerra, SNS e varíola-dos-macacos, Portugal organizou a Conferência dos Oceanos 2022 (UNOC). Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, “é claro que as decisões tomadas até hoje não têm sido suficientes, e é preciso uma pressão conjunta da sociedade em geral para salvar os oceanos, que estão em estado de SOS”. Outra coisa não era de esperar de Guterres, mas, independentemente, deste alerta, pergunto-me, e esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde dia-a-dia vão morrendo milhares e milhares de pessoas? E a vergonha do nosso SNS? O oceano está doente porque a poluição marinha e a pobreza são uma doença do mundo que atravessamos.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

O ponto zero

O transporte aéreo, depois de, em tempos remotos, ter oferecido momentos de pompa, elegância e bem-estar aos privilegiados, caminha a passos largos para o estatuto de meio mais desconfortável de deslocação para as pessoas. Uma viagem de avião é, hoje, uma tortura física e psíquica e um enorme desperdício de tempo. Isto diz respeito à maioria dos aeroportos europeus de dimensão significativa. A retoma de um turismo massificado, as preocupações de segurança, a desastrosa gestão de recursos nos aeroportos, e tantas outras razões, ajudam a perceber o que se passa. Mas nada justifica o que se vê em Lisboa. Há quase 40 anos, o signatário entrou ao serviço da empresa dos aeroportos, e encontrou no seu gabinete um grosso dossier intitulado “NAL – Novo Aeroporto de Lisboa”, produto de grandes estudos e projectos profundamente elaborados. Daí para cá, nasceram vários grandes aeroportos (como o do Porto), outros (como o de Madrid) foram imensamente ampliados e modernizados – e o de Lisboa continua a ser um pequeno e contínuo milagre de engenharia, permanentemente em obras destinadas a inventar centímetros quadrados úteis. Dado que, quase meio século depois, a resolução do problema se encontra no ponto zero, vai sendo tempo de pensar em transformar Lisboa num aeroporto nacional com uma ponte aérea para Madrid - e mergulhar definitivamente na mediocridade e na incompetência.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

As romarias em Portugal, nós e os doentes

Estamos em plena época de festas e romarias em Portugal. Se umas duram dois ou três dias, outras prolongam-se por mais de uma semana sem motivo aparente. A música infernal, debitada por palcos improvisados com volumes que fazem abanar os vidros das janelas, prolongam-se até às 2 e 3 horas da madrugada, sem respeito por quem tem de trabalhar no dia seguinte e pelos doentes acamados que são vítimas de autênticas torturas. Pode chover, podem estar a assistir meia dúzia de pessoas, pois a música pimba continua sem que as autoridades façam cumprir a lei. Como já disse não se trata dos dias festivos propriamente ditos, trata-se de sete ou dez dias seguidos antes ou depois dos tais dias. Que lei rege este desaforo? Que policiamento se faz caso - como penso - haja leias que proíbem o ruído após certas horas. Só em Portugal tal acontece, pois, o povo o que quer é futebol e arraial para andar anestesiado dos seus verdadeiros problemas. Louvem lá o santo, mas, depois, deixem-no a ele e a nós na paz do Senhor!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Não se pode estar doente em Agosto?

Estamos a atingir o ponto da vergonha, isto é, a altura em que responsáveis como o Presidente da República e a directora-geral da Saúde dizem barbaridades como, e respectivamente, “cada português fará o esforço para não estar doente” e “a pior coisa que nos pode acontecer é adoecer ou ter acidentes em Agosto”. Marcelo Rebelo de Sousa devia exigir do governo a execução de reformas mais do que necessárias e Graça Freitas devia, também ela, colaborar na resolução do problema. O que se passa no SNS é uma vergonha para os últimos governos, incluindo os de Passos Coelho, Ordem dos Médicos e sindicatos dos médicos porque não conseguiram encontrar soluções para um problema que existe há muitos anos e que repete constantemente. A culpa máxima é do governo e não adianta também justificar isto com a pandemia, que teve a sua influência, mas que não é a causa primeira do que está a suceder. As coisas não estão pior porque muitos dos profissionais do SNS não são mercantis como os tarefeiros e para esses fica o meu sincero obrigado. O governo adormeceu sobre o problema. Oxalá acorde a tempo de evitar a catástrofe que se avizinha se nada for feito com muita urgência.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora