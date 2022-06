Terrorista dos atentados de Paris em 2015 condenado a prisão perpétua

O único atacante dos atentados de Novembro de 2015 em Paris que continua vivo foi condenado a prisão perpétua incondicional, tal como pedia o Ministério Público francês.

Ao fim de um julgamento que durou 10 meses, a leitura da sentença decorreu ao fim do dia desta quarta-feira. Salah Abdeslam foi considerado culpado de associação criminosa terrorista e de co-autoria de 130 assassinatos na sala de espectáculos Bataclan, no Estádio de França e em esplanadas de Paris. O tribunal não conseguiu determinar qual era exactamente o seu alvo a 13 de Novembro – se um bar, como o próprio disse, ou o metro – mas considerou o cinto de explosivos que trazia consigo nessa noite como prova da sua intenção de levar a cabo um ataque suicida.

Abdeslam disse no julgamento que “não matou ninguém” e que se arrependeu do plano quando já estava sentado no bar do 18º bairro de Paris em que, segundo ele, se devia ter feito explodir. “Eu cometi erros, é certo, mas não sou um assassino. Se me condenam por assassinato, cometerão uma injustiça”, disse ainda na segunda-feira. Os juízes consideraram, contudo, que o cinto de explosivos “não estava a funcionar”, o que pôs “seriamente em causa as suas declarações quanto a uma renúncia”.

Abdeslam foi condenado à pena mais pesada do sistema judicial francês, que só por quatro vezes foi aplicada desde a sua criação, em 1994. São praticamente inexistentes as possibilidades de algum dia sair da prisão. A lei prevê que o condenado deve cumprir 30 anos de pena antes de poder pedir uma revisão da sentença, mas para esta ser concedida é preciso o aval das vítimas, de magistrados e médicos que atestem que a sua libertação não põe em causa a ordem pública.

Dos 20 arguidos, seis dos quais julgados à revelia (e, destes, cinco presumivelmente mortos), apenas um não foi considerado culpado dos crimes por que vinha imputado. Farid Kharkhach arranjou falsos bilhetes de identidade aos membros da célula terrorista, mas o tribunal não deu como provado que tivesse tido conhecimento prévio do plano. Foi condenado a dois anos de prisão.

Mohamed Abrini, considerado cúmplice de Abdeslam, foi condenado a prisão perpétua com um cumprimento mínimo de 22 anos de pena. Os restantes foram condenados a penas entre os 8 e os 30 anos. Três foram condenados a penas suspensas, enquanto os cinco homens que se julga estarem mortos também foram condenados a prisão perpétua incondicional.

À semelhança de todas as outras, esta sessão não foi transmitida na televisão nem teve a presença de fotojornalistas (apenas uma dúzia de desenhadores).

Tanto o Ministério Público como os condenados têm agora um prazo de 10 dias para recorrer das sentenças.

O colectivo de cinco juízes (mais os quatro suplentes) esteve três dias fechado numa localização desconhecida a deliberar e a redigir o veredicto. O documento final tinha mais de 120 páginas, mas o juiz-presidente, Jean-Louis Périès, leu apenas um resumo.

Processo histórico

“Os factos que vamos analisar estão já entre os acontecimentos nacionais e internacionais deste século pela sua dimensão trágica”, dissera o juiz no início do julgamento.

À excepção do petit-nom com que ficou conhecido, V13 (em lugar de “vendredi 13”, sexta-feira, 13), tudo o resto neste processo era grande. A sala de audiências especialmente construída para julgar este caso, com uma caixa de vidro para os acusados e 2000 lugares para advogados, testemunhas, jornalistas e público. Os 330 advogados. As 2400 pessoas que testemunharam como partes civis. Os 542 volumes com mais de um milhão de páginas. Os 148 dias de audiências ao longo de dez meses.

E as vítimas. As 130 que foram assassinadas naquela noite no Bataclan, no Estádio de França e em esplanadas de Paris. As muitas mais que perderam familiares e amigos. E pelo menos duas pessoas que, tendo sobrevivido, se suicidaram – uma delas já com o julgamento a decorrer. A sentença completa deverá determinar se são consideras oficialmente como a 131ª e 132ª vítimas mortais dos atentados.