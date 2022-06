“Se Putin fosse mulher, não teria invadido a Ucrânia”, acredita Boris Johnson

Primeiro-ministro britânico diz que acções do Presidente russo representam “masculinidade tóxica”. Na reunião do G7, líderes tinham feito piadas sobre governante russo.

Boris Johnson acredita que, se Vladimir Putin fosse mulher, a invasão da Ucrânia não teria acontecido. Numa entrevista concedida à televisão germânica ZDF, o primeiro-ministro britânico diz que a guerra é o exemplo perfeito de “masculinidade tóxica”.

“Se Putin fosse mulher, algo que obviamente não é, julgo que não tinha embarcado numa guerra tola de macho e violência da forma como ele fez”, afirmou Boris Johnson na entrevista, cita o jornal inglês The Guardian.

O responsável falou à comunicação social alemã após a cimeira de três dias do G7, no hotel Schloss Elmau, situado nos Alpes bávaros​. Durante um dos encontros entre os líderes, as câmaras captaram uma conversa na qual foi possível captar algumas piadas sobre Putin.

“Temos de mostrar todos que somos mais duros do que Putin”, afirmou Boris Johnson. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, sugeriu andar a cavalo em troco nu – em referência a fotos de propaganda do Presidente russo popularizadas na Internet. “Temos de mostrar os nossos peitorais”, finalizou Johnson, arrancando sorrisos na mesa.

Boris Johnson encontra-se actualmente em Madrid, numa cimeira da NATO marcada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. O primeiro-ministro António Costa também está presente neste encontro.