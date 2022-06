Pelo jardim da Gulbenkian, a Max Mara desfilou sob o signo de Natália Correia

O director criativo Ian Griffiths materializou o “liberalismo erótico com um enquadramento político” da poetisa açoriana nas peças cintadas que abraçam os corpos e favorecem a voluptuosidade. As saias lápis contrastam com os volumosos vestidos em tafetá com plissados, uma homenagem à fadista Amália Rodrigues. E Carminho, que também desfilou, é “mentora” de Griffiths.