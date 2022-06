Há em Viseu um ryokan em que podemos fazer de conta (que estamos no Japão)

Há sete quartos do ichi ao hachi (que o quatro dá azar), o nosso yukata pousado no futon e kasutera à espera no pequeno-almoço. Ohayou , Viseu Ryokan - Hospedaria Japonesa & Spa!

São mais ou menos 9h30 em Viseu e 17h30 em Tóquio e às tantas estamos numa cidade japonesa, rua pedonal lá fora, padaria à porta, comércio tradicional estimado e um edifício de pedra que já aqui está há mais de três séculos e que agora foi transformado num ryokan, o primeiro em Portugal em que podemos pernoitar — e fazer de conta.

Quando foi ao Japão, em 2008, foi isso que Bruno Marques, natural de Viseu e “completamente apaixonado pela cultura” japonesa, pensou: que um dia, quando se reformasse, gostaria de ter o seu ryokan, que transportasse não só a arquitectura e o design tradicionais, mas especialmente “o ambiente familiar e a hospitalidade”. Não teve que esperar tanto. Dez anos depois, e já depois de adquirido o edifício devoluto na Rua Direita (“Foi amor à primeira vista”), centro histórico de Viseu, Bruno e a mulher passaram doze dias no Japão a saltar entre ryokan e ryokan.

Dessa “prospecção” resultou um bloco de notas cheio de pequenas coisas que fazem o todo do Viseu Ryokan - Hospedaria Japonesa & SPA, a começar pelo noren pendurado à entrada do número 141, uma cortina rectangular que tanto serve propósitos supersticiosos (“Limpa a cabeça de maus espíritos. Não se baixem à saída!”, avisa Tânia Bernardo), como ajuda a proteger a entrada da casa da chuva, do vento e do pó, mantendo-a aquecida nos dias frios e fornecendo sombra nos dias quentes de Verão.

Foto Tânia Bernardo no "ryokan" de Viseu Tiago Lopes

As obras de reconstrução duraram três anos. “Só um empreiteiro aceitou” a empreitada, suspira Tânia, “muita carpintaria, muito pinho” nas escadas, nas ripas que cobrem as paredes dos quartos, no estrado onde assenta o futon e em toda a estrutura da recriação de um onsen, um pequeno spa no rés-do-chão com banheira de hidromassagem e sauna (e serviço de massagens).

O gabinete de arquitectura Rosa Sobral teve o cuidado de manter parte da estrutura e de deixar à vista algumas vigas originais, conferindo ao edifício a traça antiga que caracteriza um ryokan, um dos alojamentos mais antigos do mundo, onde noutros tempos pernoitaram samurais, comerciantes e nobres, a materialização do omotenashi, “um sentimento profundamente enraizado no povo japonês, que vai muito além da hospitalidade e que se refere ao acto de servir bem que vem do coração”.

Foto Foto Foto Foto

O espaço é exíguo e funcional como se dobrado em origami. “Queremos que as pessoas se sintam completamente em casa”, repete Tânia Bernardo, que recebe os hóspedes, trocando-lhes o calçado por um par de chinelos, que são usados nas áreas comuns do ryokan, e entregando-lhes a chave de um dos sete quartos com número em japonês do um ao oito (que “o quatro dá azar”): ichi, ni, san, go, roku, nana e hachi (todos têm janela; o sete e o oito, no terceiro andar, são comunicantes).

No nosso quarto andamos descalços, pés sobre a textura do tatami. Pousado sobre o futon, está o nosso yukata, vestimenta que é uma forma casual de quimono que nos acompanhará durante a estadia (“Trouxemos um exemplar do Japão e procuramos uma costureira que fizesse algo similar”). E por ali sobressaem vestígios da tecnologia, que é outra valência nipónica, a televisão, a cafeteira eléctrica e uma sanita sem manual de instruções.

Ryokan - Viseu Ryokan - Viseu Fotogaleria

“Quando estivemos no Japão, fascinou-nos a simplicidade e o interesse nos pormenores”, explica Tânia, que mantém as suas funções de gestora de arrendamento turístico no Porto. O Viseu Ryokan “é a materialização de um sonho”, diz. É um ryokan “ocidentalizado” sem paredes de papel, mas com papel de parede (e isolamento acústico e térmico), com pequeno-almoço bem ocidental que inclui kasutera — um bolo semelhante ao pão-de-ló levado por mercadores portugueses no século XVI cujo nome procederá de pão de Castela, confeccionado pela mãe de Bruno —, com um terraço interior, uma sala de estar com mesas baixinhas e sushi (se encomendarmos).

Os visitantes do alojamento, que abriu a 4 de Abril, são outros apaixonados pela cultura nipónica, curiosos (portugueses e não só) que visitam Viseu e que sonham ir a Tóquio, escolas de Turismo que absorvem todos os detalhes e “fanáticos pelo Japão”. “Mal souberam que havia um ryokan, vieram”.

Foto Ryokan - Viseu Tiago Lopes