Sindicato diz que TAP cancelou 46 voos este mês devido à manutenção

A TAP teve de cancelar 46 voos este mês e de atrasar outros 76 por falta de técnicos de manutenção, segundo adiantou ao Jornal de Negócios o presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), Paulo Manso. De acordo com este responsável, em Julho e Agosto “é quase certo” que o impacto será maior, isto porque se esperam mais voos nesses meses de Verão e porque “pelo menos, por semana” há “um técnico a sair, por causa dos cortes e questão salariais”.

Conforme noticia o Jornal de Negócios esta quarta-feira, em 2019 a TAP contava com 940 técnicos para 90 aeronaves, números que comparam, segundo o sindicato, com os actuais 800 técnicos de manutenção para 76 aviões. Contactada pelo Negócios, a TAP diz que, além dos 800 técnicos, a empresa tem “outros técnicos de outras categorias profissionais para prestar serviços de manutenção” e que recorre a “outras organizações de manutenção certificadas” fora da companhia.

O Sitema é um dos 11 sindicatos da TAP que se tem reunido com a administração e entre si para tentar negociar melhores condições do que as actuais, ligadas aos acordos temporários de emergência assinados no ano passado.

Recentemente, a TAP anunciou aos trabalhadores mudanças nos cortes salariais que estão em vigor, o que, a nível geral, implica que o corte de 25% seja aplicado a partir dos 1410 euros em vez dos actuais 1330, com efeitos retroactivos a Janeiro e de modo a manter o patamar nos dois salários mínimos nacionais.

No caso do Sitema, tal como no dos pilotos, o corte está acima dos 25% de modo a proteger postos de trabalho, defende a gestão. Segundo este sindicato, o corte ronda os 40% do vencimento. No caso dos pilotos, este estava nos 45%, mas a empresa decidiu, sem antes chegar a acordo com os representantes dos trabalhadores, descer para 35%.