Autarcas de Montijo e Alcochete aplaudem, comunista do Seixal só gosta de metade do plano

Joaquim Santos, um dos autarcas que vetou a solução do Governo, estranha insistência no Montijo, mas diz que é positivo o Governo já aceitar a localização em Alcochete

O plano do Governo para apressar a construção do novo aeroporto agrada aos autarcas socialistas da Margem Sul e já tem “aspectos positivos” para o presidente da Câmara Municipal de Seixal (CDU), o único dos autarcas que deram parecer negativo à localização do novo aeroporto no Montijo ainda em funções – uma vez que o autarca da Moita, Rui Garcia (CDU), perdeu o município para o PS nas últimas autárquicas.