Paulo Fonseca confirmado como treinador do Lille

O técnico português assinou um contrato de dois anos com o clube da Ligue 1.

O treinador português Paulo Fonseca foi oficialmente anunciado, nesta quarta-feira, como novo treinador do Lille, tendo assinado um contrato por duas temporadas.

Paulo Fonseca, de 49 anos, estava sem treinar desde que abandonou a AS Roma, no final da última época, e vai suceder a Jocelyn Gourvennec, que na última temporada não conseguiu melhor do que colocar o Lille na 10.ª posição, um ano depois de ter sido campeão.

Em comunicado, o clube do Norte de França destaca que Paulo Fonseca é conhecido pela sua “competência técnica”, pelo “futebol ofensivo” e por “fazer progredir jovens talentos”.